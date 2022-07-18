氣質女神王棠云 。（肌膚之鑰 提供）

頂級保養美妝品牌肌膚之鑰邁入40週年，鼓勵女性探索自身潛力，釋放更加美麗光采力量，邀請不同專業領域的光采女性，包括氣質女神王棠云、演員席惟倫等，共同打造「肌膚之鑰週年光采心時刻有聲故事專欄」。

時尚攝影師余惟表示，進入世新大學最讓我意外的，是一堂系上必修課，總是穿著西裝的周玉山教授帶給學生一人一本書，那是教授修訂羅家倫先生的《新人生觀》。甫進大學的新鮮人哪有心思讀著文謅謅的人生觀，但翻開書上的第一章，那幾行我用黑筆上下引號刮起來的文字寫著：「舊的是歷史，歷史是潛伏在每人的生命意識之內，不但不能抹煞，而且想丟也是丟不掉的：但是生命之流前進了，每個時間階段都有他的特質。鎔鑄過去，使他成為活動的過去，為新生命中的一部分，才能適合並提高現在生存的要求。」

那時，當頭棒喝敲醒了我沈睡19年的腦袋，在找尋未來的方向時，曾把自己侷限在某些領域，某些看似安穩但的確沒這麼有熱忱的職業。之後在系上其他必修課大量思辨的過程中，激起了我勇於任性挑戰的動力。於是開始嘗試好多事情，跨系選課、不熟悉的打工環境、辯論比賽、進入完全不知道怎麼操作的公司實習、存錢買下第一台全片幅相機、接案拍攝，從沒想過自己竟也能成立一間公司，做了好多從小到大鮮少被鼓勵過的事。 收過讀者的訊息「好羨慕余惟，也想像妳活得一樣漂亮。」「喜歡妳的生活和工作都如此精彩。」「整個人都在發亮。」透過別人的角度看自己有不同的觀點，沒想過自己呈現的是這樣燦爛的狀態，但我也打入谷底般地經歷過黑暗憂鬱的階段，正因為每段過去都是未來的一部分，我們就好像一顆石頭，不斷被沖刷打磨拋光，才能愈來愈閃耀。

演員席惟倫表示，做為一名女演員，內心正面閃亮的時候，外在也需要閃閃發亮。當準備投入一個全新的角色時，除了常常需要透過反覆揣摩演練充實內在，維持健康的肌膚，保持最佳的工作狀態對我來說也非常重要。