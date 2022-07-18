蔡英文赴豐原視察，順道回味鮮肉湯包。(取自蔡英文臉書)

蔡英文赴豐原視察，回味鮮肉湯包之外，還到隔壁家買了麻辣麵線。(取自蔡英文臉書)

蔡英文總統今天前往豐原視察，順道前往小吃店，購買在地小吃。她今晚在臉書秀出台中豐原美食，並透露以前還沒當總統時，曾經在豐原租房子，那時候就很喜歡吃這家鮮肉湯包，還在隔壁家買了麻辣麵線，呼籲大家要一起多多支持在地的小吃店。

蔡英文今天視察「豐原醫院后里分院暨長照機構預定地」，之後順道前往豐原「立麒鮮肉湯包」及「黃家麻辣麵線」等小吃店，購買在地小吃，並與店家閒聊及合影留念，以實際行動支持在地觀光與消費。

蔡英文在臉書表示，晚餐時間跟大家秀一下台中豐原美食。以前還沒當總統時，她曾經在豐原租房子，那時候很喜歡吃豐原這家鮮肉湯包。「今天回到台中，一定要再來回味」。

她說，沒想到湯包店的老闆，對她來吃湯包的印象深刻，竟然也還記得，她以前都習慣坐最角落的位子。買完湯包，剛好看到隔壁家在賣麵線，也忍不住多帶一碗回去，「當然香菜是一定要加的」， 她還詢問同行的蔡其昌「你說對嗎？」。

蔡英文表示，這幾次，在行程的空檔中買小吃，她都會跟店家多聊幾句，跟疫情期間相比，很高興大家的生意逐漸有起色，也請大家要一起多多支持在地的小吃店。