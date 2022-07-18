德國《明鏡周刊》（DER SPIEGEL）15日以問答形式，刊出對美國前國務卿季辛吉的採訪。季辛吉指出，從法律上而言，對台灣的攻擊，將從一開始就使中美陷入直接衝突。

法廣引述該周刊關於台海議題方面的採訪。當《明鏡周刊》詢問季辛吉，當看到烏克蘭戰爭迄今的發展情況時，他認為這是增加還是減少中國領導人徹底解決台灣問題的願望？

季辛吉回答說，他認為兩者都不是。普丁顯然低估了他會遇到的阻力。然而，中國人只有在他們確定和平發展將永遠不可能之後，才會對台灣使用全面的武力，而季辛吉認為北京還沒有達到這一點。

《明鏡周刊》又問，如果中國有一天得出上述的結論，這種衝突與目前在烏克蘭的衝突會有什麼不同？

季辛吉回應，關於烏克蘭衝突，軍事方面是，兩個擁核集團在第三國的領土上打一場常規戰爭，而這個第三國有很多來自美國的武器。但從法律上講（可能指台灣關係法），對台灣的攻擊將從一開始就使中國和美國陷入直接衝突。

《明鏡周刊》問到，從今天的角度來看，季辛吉和時任美國總統尼克森50年前訪問北京時，推遲解決台灣衝突是一個成就還是一個錯誤？

季辛吉說，那是開始與中國合作的唯一可能途徑，對結束冷戰勢在必行，對結束越戰也至關重要，而且在韓戰後創造至少25年的和平進程。中國的崛起將不可避免地帶來我們所討論的問題──那是中國歷史的本質使然。而關於台灣問題，他認為，讓毛澤東同意中國在戰後從未同意過的事情，即推遲解決台灣，這是一個相當大的成就。