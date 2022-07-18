伊朗官員在接受半島電視台的訪問時表示，他們已擁有製造核武器的技術能力，但尚未決定這樣做。說這段話的卡邁勒•哈拉齊（Kamal Kharrazi）是伊朗政府部門的諮詢委員，曾擔任過外交部長，有一定的代表性。

防衛郵報(TheDefensePost)報導，上星期美國總統拜登走訪中東，並與以色列簽署了一項「阻止伊朗獲得核武器」的安全協議，伊朗顯然要有所表態，強調他們已經掌握核武器技術，不是美國以色列能夠阻止的。

與此同時，伊朗也多次重申應該恢復2015年簽定的核安全協議，但是美國、以色列尚未改變態度。

哈拉齊還表示，德黑蘭不會任憑以色列欺負，要是伊朗的特殊研究設施又遭到攻擊，他們已掌握反擊以色列內地的手段。而且已經做好相關演習的準備，只是他沒有具體說明演習何時進行。

2015年，時任美國總統的歐巴馬主導伊朗核協議，只要伊朗交出已製作的中度濃縮鈾與離心機，並保證不會將其武器化，就能恢復貿易關後以及幫助，之後在維也納完成簽定，成為國際條約。

然而到了2018，新任美國總統川普退出了協議，並重新實施嚴厲的經濟制裁，使得德黑蘭也放棄原先的許多承諾。在拜登當選後，伊朗希望能再重談該協議，並與美國進行了間接談判，但自今年3月以來，談判一直陷入僵局。

國際原子能機構（IAEA）本月早些時候表示，德黑蘭的濃縮鈾純化工廠仍在建造與運轉，已具有中等級的濃縮鈾。伊朗聲稱，他們掌握了純度20%、60%的濃縮鈾能力，而核武級的濃縮鈾必須到90%以上。