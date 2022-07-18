法籍男星法比歐2010年以交換學生的身份來台後，就定居在此，因參加談話性節目《2分之一強》闖出名聲，更在2020年向台灣女友求婚成功，成為「台灣女婿」。今（18日）晚間他再度宣布好消息：「我要當爸爸！」

法比歐稍早在社群平台透露老婆懷孕：「人生給了我們最珍貴最美麗的禮物與祝福！我們的小寶貝很快就可以跟大家見面了！」，他表示之前因為要給所有家人驚喜，所以必須忍住這個祕密，直到今天終於可以跟外界分享喜訊，他和老婆都非常興奮、期待，並向胎兒喊話：「小寶貝，我們迫不及待地想見到你，4個月後見！」

照片中，法比歐向老婆單膝下跪，並親吻6個月大的孕肚，看起來相當幸福，加上背景又是壯麗的峽谷，根本就像電影海報，許多網友紛紛留言：「愛情的模樣」、「恭喜恭喜」、「歡迎加入幸福爸媽的行列」、「你們的小北鼻一定很帥很美，畢竟爸爸媽媽的基因如此美好」。

法比歐前年求婚成功，曾讚美另一半個性獨立、有想法，興趣也一樣熱愛運動、挑戰新事物，認定女方就是對的人；至於婚禮，小倆口本來打算疫情過後要在台灣舉辦，無奈國內本土疫情突然爆發，只好先作罷，目前在世界各處旅遊。