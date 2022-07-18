壽險大鱷退場，麗寶、全聯成為中南部地上權大贏家！國產署今年第二批共有9宗國有土地設定地上權招標，今（18）日開標結果標脫5宗，決標權利金總額達到11.81億元，標脫率約5.5成！其中，全聯標到高雄三民區與台南安平區2宗地上權、麗寶集團標到台中與高雄共3宗地上權，對近期交易淒冷的不動產市場，注入一股暖流。

麗寶集團旗下的建義建設，標到台中大甲區與梧棲區2宗地上權，而高雄鹽埕區「大榮段」，則由麗寶建設以4.78億元、溢價率達51.99％得標，成為本次的「加價王」！

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，本次中南部地上權比北部交易更熱，全聯這次在南部又下一城，以2.5億元與3.6億元、分別取得高雄三民與台南安平地上權，除了看好中南部長線發展外，也可觀察到手上擁有現金的業者，在壽險大鱷因升息壓力不便進場之際、伺機轉進，為日後發展爭取更大空間的野心。

住商機構中區協理賴萬表示，本次順利脫標的台中大甲區黎明段和台中梧棲區三民段，2宗地上權得標金額相加起來還沒有破億元，溢價率均不到1％，且都由麗寶集團旗下的建義建設出手，顯見該集團長線佈局台中的思考。

其中，台中大甲區黎明段土地位於幼獅工業區附近，且距離芳苑交流道不遠，又是商業地；台中梧棲區三民段土地距離三井Outlet不遠，兩者皆為海線區，而梧棲區本波上漲較為明顯，大甲區受惠於海線起漲，也因而被帶動。賴萬推估，建商看好整體台中港新市鎮對區域的帶動，趁勢以低價取得。 住商機構高屏澎區協理林祺博指出，本次標售中最受矚目的，就是首次公告高雄鹽埕區「大榮段」，最後花落麗寶建設，溢價率達51.99％，1,335.83坪土地且是商用地，鄰近駁二特區，也距離鹽埕埔站不遠，未來開發效益可期。

另外，上次就已經標售過的高雄三民區「新都段」土地與台南安平「漁光段」土地，前者臨路寬達25米，距離中都濕地公園與美術館都不遠，雖為「住四」用地，但富彈性使用，全聯應是看好用途，積極出手。

另台南安平「漁光段」土地位於漁光重劃區，又為商用地，對於零售業者來說助益很大。林祺博強調，全聯可說是本次南部地上權大贏家，兩筆土地溢價率均低，又位於政策話題所在，後續能為區域帶入何種動能，值得期待。