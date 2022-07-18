台電公司推動協和電廠轉型為天然氣發電，原計畫在外木山海域興建「第四天然氣接收站」，因顧慮破壞珊瑚礁生態，本月7日提出「東移方案」，引發基隆港安全及「塞港」疑慮。對此，台北市議員王鴻薇今(18日)在《新聞大白話》節目中指出，液化天然氣倉儲接收站若放在基隆港，對鄰近的市區風險性極大，也阻礙郵輪商船進出，被在地港務人員評論為有「滅港」之虞。

王鴻薇指出，基隆港現在「四接東移」，把一個LNG（液化天然氣）的倉儲接收站放在基隆港，「大家都去過基隆嗎？那個基隆（廟口）夜市，你會發現基隆港是一個非常接近住宅區，旁邊有很多大樓，請問全世界有哪一個LNG接收站會放在距離市區這麼近的一個港口？沒有吧？」

她重申，在去(2021)年公投的時候就有人說，三接可以遷到台北港，當時交通部長王國材說不行，因為運送LNG的這些船有危險性，它行駛的時候，旁邊的船通通都要驅離，一定要避開。王鴻薇說：「那請問一下，當林右昌說要把基隆建設為『亞太郵輪中心』的時候，以後當LNG船進來的時候，郵輪進不來、商船進不來、貨船進不來？所以才會有基隆港港務人士說，『你今天是要消滅基隆港嗎？』」

王鴻薇強調：「所以我們今天的能源政策，左支右絀，已經到了這樣的地步；不然你就是去消滅珊瑚（藻礁），不然你就是去消滅基隆港？我再重申一遍，這個基隆港它鄰近的其實是基隆的中山區跟安樂區，現在要選基隆的蔡適應，我也看到他的回應，馬馬虎虎，然後語意不詳、含混不清，請你們負責任！這個問題到底應該怎麼解決？」

對此，基隆市長林右昌昨(17日)受訪時回應，這件事不是一個零和遊戲或零和選擇跟答案，而是在不同的顧慮、重點下，怎麼樣尋找出一個最可行，然後可以符合各方要求的方案，持續往那個方向來做努力。在這個過程裡面，任何討論都是正面的。民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應則說，基隆港務分公司、船舶代理均向台電表達，第四次環評初審會議的東移方案，要確保航行安全，應提出更好的配套措施。