居家裝潢須考量整體空間，不少人嚮往有寬敞的開放式廚房，但也怕影響到家人，一名女網友發文詢問，「喜歡開放式廚房還是封閉式廚房？」，讓過來人急忙警告，如果真的常常在家煮，千萬不要改成開放式廚房。

原PO在PTT女板發文表示，最近在規劃室內裝潢，原本家中格局是封閉式廚房，但覺得開放式廚房比較寬敞，加上能與家人互動，雖然可能有油煙、噪音問題，還是很猶豫要不要改成開放式廚房，再弄個中島。

貼文一出網友紛紛給意見，「看你家料理方式，油煙多的還是封閉吧」、「如果常煮飯，強烈建議封閉式，除非室內面積不夠只能做開放式」、「想改可以用玻璃拉門隔間」、「開放式展示用的吧，一煮東西整間屋子都是味道」。

還有過來人分享慘痛經驗，「我是開放式很少煮，瓶瓶罐罐都會黏黏的、而且剛煮完味道揮之不去，後悔死了沒隔廚房」、「我們家都水煮或烤箱解決，開放式還蠻涼的」、「觀察過用開放式的朋友只會煮煮湯、麵、水餃，炒煎炸絕對是災難」。