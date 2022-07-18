情侶婚後不管是住在男方家還是女方家，生活上都會出現磨合問題，往往也因此成為爭端。一名人妻表示，自己雖然新婚短短3個月，但已經開始對老公心寒，甚至還要一直遭到公公監視，直呼「活像住在監獄一樣…」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她和老公婚後與公公同住，沒想到3個月來宛如身處監獄。明明水電費全都是她繳，卻一天到晚被公公監視洗澡洗多久、衣服洗幾件、洗澡有沒有忘記關電扇、有沒有偷吹冷氣等，「連洗個澡還要提心吊膽的怕被公公在背後唸」，沒吹冷氣所以一天洗2次澡被念，後來下班不想回家、在外面逛一下買東西也被念。

原PO繼續說明，由於體諒老公經濟壓力大，所以月薪4萬多的她，3個月來幫忙付了10幾萬元家用，沒想到老公仍不滿足，還老是說如果是前女友才不會跟他計較，「請問大家會不會很心寒⋯⋯」。

對此，許多網友紛紛回應「你在等什麼？等領中秋禮金？離了啦」、「還沒小孩可以趕緊閃人止損」、「我只想問…當初你怎有勇氣嫁過去」、「離啊！老愛提前女友，叫他去娶啊」、「他的前女友就是發現這種家庭，才選擇逃的。妳老公要是覺得前女友好，那去追回來啊！簡直是鬼屋！」。