網路上近日流傳一段有人將1隻活生生的大蜈蚣塞進某木製神像內，蜈蚣被塞入神像背後的洞後，洞口就被堵住，據悉這是道教常見的「入神儀式」。（翻攝自記者爆料網）

網路上近日流傳一段有人將1隻活生生的大蜈蚣塞進某木製神像內，蜈蚣被塞入神像背後的洞後，洞口就被堵住，據悉這是道教常見的「入神儀式」，就是為刻好的神明入神，神像才會有生命力和神氣，傳統大多放五寶、七寶，也有人稱入神物品越兇、神明越有神威，因此也有少數人會放虎頭蜂和蜈蚣。

記者爆料網曝光一段影片，1名男子夾了1隻蜈蚣放進1座木雕神像內，該神像的後方有開1個洞，男子就將蜈蚣強行塞進神像內，並趕緊用栓子將洞堵住，影片中還寫上文字「入神大吉，林佳盧府千歲」，影片曝光引發討論，而其實這是道教相當重要的儀式之一「入神儀式」。

據悉一般新刻神明在身後會預留一、二個洞，入神儀式就是將神明指示的「寶物」放入神像背後的洞穴中，常見的是香火、五色線、五穀，還有五寶或七寶（金、銀、銅、鐵、錫、珍珠、瑪瑙、沒藥、乳香、沉香、桃枝、檀香），然而入神的聖物也有不少會選擇活體。

民俗上相信入神寶物越兇，神明越有神威，但在現今動保意識抬頭之下，目前放入神命內的大多以節肢動物為主，最常見的是虎頭蜂和蜈蚣；民俗專家說，的確有人會將虎頭蜂及蜘蛛、蠍子、百步蛇，甚至是文鳥入神，但動物百般不願意，會形成一股怨氣，對於講究慈悲為懷的宗教其實不適宜，建議改採把點燃的香火置入神像即可。