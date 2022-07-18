國發會今（18）日審查通過明年度重大公建及前瞻四期預算，主委龔明鑫表示，前瞻四期（112～113）將匡列淨零排放計畫預算100億元，以加速淨零轉型。

國發會每年會就十億元以上重大公共建設預算進行先期審查，以讓預算有效分配，主計總處今年給的額度是1,380億，龔明鑫表示，1,380億遠遠不足，公建量能縮減對國家整體經濟是不好的，因此將提出277億的請增數，為推動明年經濟成長動能，將會努力爭取。

龔明鑫表示，在1,380億加上277億請增數、前瞻公建經費839億及桃園機場第三航站區建設計畫120億，總計明（112）年重大公建預算約2,600億，這個規模比今（111）年來得多。

國發會也通過前瞻四期（112～113）特別預算，龔明鑫表示，為實現淨零轉型，不能等到前瞻五期，因此前瞻四期將以100億投入「淨零排放12項戰略項目」，包括氫能、地熱、碳捕捉、自然碳匯等技術的研究，還有擴大運具電動化，布建充電樁等等。