味全龍上半季最終戰在董秉軒陽春炮、郭天信8局跑出生涯首支場內全壘打帶領下，以8比1擊敗富邦悍將，拿下對戰10連勝，也讓富邦吞下13連不勝。

龍隊前兩局靠著林智勝安打、董秉軒本季首轟取得2比0領先，雖然3局下被富邦追回1分，5局上靠著安打、保送及失誤一口氣再添4分，將比分擴大至6比1。

8局上郭天信敲出左外野飛球，外野手戴云真第一時間誤以為是界外，意識到後匆忙找球，卻也讓2名跑者都回到本壘，郭天信跑出生涯首支場內全壘打也是隊史第5人。

本季首轟用這種方式開張，單場3安貢獻3打點的郭天信笑著說：「感覺還不錯。」他透露，自己打出去當下沒看球，只是全力衝刺，到二壘時還一度減速，但後來在三壘指導教練指揮下才又加速，「到二壘時才發現怎麼沒人去撿球，還想說是不是界外。」

這支場內全壘打是龍隊隊史第6支，上一次跑出場內全壘打的是張泰山，他在1996年9月12日打出。郭天信聽聞笑著說：「是味全時期嗎？那應該還是有頭髮的時候。真的好久了，那時我應該沒有出生。」