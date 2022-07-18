情侶相處難免遇到觀念、意見不合的時候，有些人會因為一時衝動而把分手掛嘴邊，不過有些人用情很深，除非對方不愛了，否則絕對不會提分手。星座運勢網站《星座巫師》指出，摩羯座、水瓶座、巨蟹座的人最不會輕易說分手，只要對他們不離不棄，他們就會一直愛你。

▍摩羯座

摩羯不擅長表達，如果你能感覺摩羯對你三分的喜愛，事實上會有五分；如果你能感覺到五分，事實上會有七分，摩羯是不會坦白的，會淡化感情的表達，會壓抑自己的情緒。如果你愛上摩羯，請放手去愛，用你全部的愛去愛他的全部，摩羯是那種吃軟不吃硬，刀子嘴豆腐心的人，他們很沒有自信，安全感不多，只會對別人寬容，卻不會對自己寬容。

摩羯一般不會主動提出分手，即使對方不愛自己，但沒有放手，他還是會選擇在心裡默默承受，期望著這段愛情不應該由自己主動去打破，要給彼此留點面子和美好的回憶，時間是治療情傷的良藥，如果對方不放手，摩羯是會一直愛對方的。

▍水瓶座

水瓶是蠻特別的一個星座，他總是會有令人意想不到的做法，跟水瓶座談戀愛很有毒，他遇到對的人就會認定是一輩子的人，不會隨便說「我愛你」，但如果他對你說過一次，他就會付出行動，默默做些讓你感動的事，而且什麼事都會順著你，視你為全世界。

即使對方對水瓶失望透頂，但如果不放手的話，水瓶也會憋著用冷暴力讓對方知難而退，等你高興的時候，會拚命的和你說話、逗你開心，直到你開心為止，而水瓶也達到了不分手的目的，未來發生類似的情況他亦會用同樣的方法來解決問題，屢試不爽，一直愛你很久很久。

▍巨蟹座

對巨蟹來說，生命中最重要的東西就是家庭，其次是愛情。一般來說巨蟹不會隨隨便便放棄自己的愛情，巨蟹座很容易心軟，很容易顧念舊情，彼此感情再不好，如果對方不放手，他們就會越來越愛你。

巨蟹座的人最容易相信愛情，如果你對他不離不棄，那麼他就會非常相信你，並且會越來越愛你，即使你對他態度不好，他也會回憶舊時的美好，對你心存感激，永遠不會主動提出分手，並且會一直愛你。