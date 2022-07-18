粘男家屬懸賞50萬元，希望能盡快找到人。（摘自臉上登山借問站）

彰化縣42歲粘姓男子14日攀登台中市和平區馬崙山失聯，台中市消防局獲報連續4天動員上山搜尋，仍未有所獲，心急家屬在臉書貼文懸賞50萬元，希望儘快找到人。

粘男14日獨自從彰化到和平區攀登馬崙山失聯，台中市消防局接獲通報，15日即派員上山搜救，經手機定位發現粘男應在距離馬崙山登山口4至5公里處，研判可能在該段山路滑落陡坡。台中市消防局連續4天動員上山搜救，都未發現粘男蹤跡。

家屬認為這幾天是關鍵期，希望有經驗的登山隊幫忙，在臉書貼文懸賞50萬元，希望儘快找到人。

家屬表示，粘男當天穿著淺色上衣、深色長褲、黑色鞋子，揹著藍色背包，戴眼鏡、口罩，希望14日當天上午11：05分至11：42分，朝馬崙山三角點移動或離開的山友，能夠提供協助。

台中市消防局第二大隊對此表示尊重，強調19日仍會持續派員上山搜救粘男。 外傳「跑山獸」捷克籍台灣女婿Petr Novotny，也有意上山協助搜尋，還有其他登山隊等，消防局皆樂觀其成，希望早日尋獲粘男。