網路流傳大陸天津市有間凱迪拉克男業務員，遭一對客戶夫妻在店裡面狂毆，其原因疑似男業務員和客戶14歲女兒「嘿咻」事情曝光，這對夫妻甚至大罵對方「你是人嗎？你是人嗎？強姦小女孩」；對此，車商也發聲明指出，公司是受害方，該男業務員為試用員工，已經終止試用期不予錄用。

綜合陸媒報導，大陸天津市1間凱迪拉克車商遭一對夫妻衝入，直接就向某男業務員當場狂打，並一邊大罵男業務員「你是人嗎？你是人嗎？強姦小女孩」、「她才初二（國中二年級）啊，你這個畜牲」，當該業務員否認友做此事時，這對夫妻怒罵「證據都有」。

男汽車業務員嘿咻客戶14歲女兒被抓包，遭父母衝店內爆打。（翻攝自微博「沸點視頻」、推特）

該店內其他業務員試圖將事件雙方人拉開，還有人邊拍影邊喊報警；疑似有工作人員在網路上透露，該名業務員是在遊戲與14歲少女認識，並非與工作有關係，並提到雙方發生關係是「你情我願」。

此外推特上也流傳疑似該顧客14歲女孩在車上脫衣服的照片，而微博上流傳則是夫妻衝進店內爆打業務員影片，不過，車商也全盤否認此事，也提到整起事件都是謠言，網路曝光少女的影片也不可信，打人的夫妻也不是他們的客戶。

男汽車業務員疑似嘿咻客戶14歲女兒影片遭流傳。（翻攝自推特）

後續車商也表示，該業務員是試用期員工，由於個人關係引發網路熱議，並認為「該試用期員工的個人行為不符合公司經營理念和錄用條件，給公司造成重大負面影響」，因此決定終止試用期不予錄用。

大陸網友一見影片也痛批「是不是強姦很重要，關鍵是這是未成年少女」、「不管自不自願，是個正常都覺得未成年不行吧」、「如果孩子未成年很大可能是引誘，涉嫌強姦可能性比較大，支持重判」、「雖然影片中女孩是在笑，但未滿16歲是事實」。