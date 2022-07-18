中國品牌透過運動行銷前進國際不遺餘力，OPPO宣布，未來兩個賽季與歐洲足球聯合會聯盟（簡稱歐洲足總）合作，歐洲足總主持的賽事包括歐洲冠軍聯賽（簡稱歐冠賽）、歐洲超級盃、歐洲室內五人制足球冠軍聯賽決賽、歐洲青年聯盟決賽等，都可以看見OPPO贊助的身影。

運動行銷一直是亞洲品牌進軍歐美市場時的利器之一，台灣也曾經愛用過多年，比如說宏達電早年就曾贊助自行車環法賽，隨著台灣消費性電子品牌國際市場式微，消費性電子產品運動行銷多數是中國品牌的天下。

OPPO宣布在2022～23、2023～24兩個賽季贊助歐洲足總，成為歐洲足總贊助商之一，OPPO表示，身為合作夥伴OPPO，將在歐冠賽期間高度曝光，包括廣播背景，場內廣告、網站和社交媒體等。

OPPO表示，與歐洲足總的合作擴展OPPO體育行銷的版圖，表現了OPPO期望透過體育刺激和吸引消費者。除了歐洲足總外，OPPO與溫布頓網球公開賽及法國網球公開賽的贊助合作，已走進連續第四年，而OPPO同時也是國際板球理事會（ICC）的全球贊助合作夥伴。