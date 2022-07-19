陳時中將衛福部長及疫情指揮中心指揮官職務交棒出去，宣布投入台北市長選戰，面對「落跑」批評，不但說自己是「自由業」，交接典禮上還請大家「惠賜一票」，金句連發比指揮官時期更頻繁。中天《盧秀芳辣晚報》節目今(18日)派出記者街訪，民眾紛紛說阿中「很想選」、「講幹話」、「急什麼」，還有開玩笑比喻「中元普渡還沒到就拜票」、「剛離婚馬上急著結婚」，不少人對他的言行不以為然。

《辣晚報》派出街訪記者「辮子妹」張卉林詢問街頭年輕人意見：「陳時中宣布參選台北市長後金句大噴發，哪一句你最有感？」民眾回答：「他就說，他不是落跑啊，他算自由業，自由業這個形容詞就有點怪」、「自由業呀，他不是一直都講幹話嗎？」、「現在我就看著他怎麼做呀，你不是落跑，那你就做給我們看呀」、「我看就是為了選舉」、「他就是很想選嘛，直接找一個理由就說他不是落跑」、「不是早就規劃好了嗎？預期中的啊！不是落跑呀。我是沒有很支持他啦，防疫也沒有做得很好呀，感覺後來很多都是為了要選舉，就趕快甩鍋甩一甩」。

陳時中金句密集連發引民眾熱議，還有人揶揄說「中元普渡還沒到」。（圖／取自《盧秀芳辣晚報》）

也有對阿中其他金句有感的：「『寧願戰死沙場，也不能抑鬱以終』，這句我最有感覺，如果他落選會去哪裡？我也不知道，蠻好奇」、「沒有累死三軍，只有累壞『一鈞』，哈哈...那個羅一鈞累到連自己洗衣服都沒有時間」、「就是那個外遇還升官，他竟然講說『大家都會犯錯』，竟然還給他機會，我覺得有點扯啦，父母官都可以外遇了，人民好像就不用負責這樣？太奇怪了啦！」

當然台北市仍有不少阿中的死忠支持者：「我支持陳時中，因為我喜歡他」、「很好啊，很好，沒問題嘛」、「他口條很好，做事很有條理，薑還是要老的辣」。

而陳時中在衛福部長交接典禮口吐「請大家惠賜一票」，民眾則表示：「這感覺不是很好」、「因為票在我手上，不是他說的，我就會投給他」、「開始拜票，這有點誇張」、「把握機會搏知名度呀」、「覺得你好像急著要選上」、「應該是很想贏啦」、「而且現在就開始拜票，會不會太早呀？我們都還沒有中元普渡，他就開始拜票這樣對嗎？7月15日都還沒到」。

還有民眾說，「幹嘛那麼急？不要那麼急嘛！有點像那個男人剛離婚，馬上就結婚，或女人剛離婚馬上結，總是會有人講話」、「即使被網友罵翻，還是會有很多人支持他，這才是我不懂的點！」、「他出來選市長，我是不會支持的」。