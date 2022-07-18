葛蘭素史克（GSK）醞釀多時的事業分拆計畫終於在18日完成，讓旗下經營舒酸定（Sensodyne）牙膏及普拿疼（Panadol）止痛藥等知名品牌的Haleon事業獨立上市，成為全球規模最大的消費保健品公司，也是歐洲近十年來規模最大的股票上市案。

Haleon在18日倫敦開盤價330便士，公司市值達到305億英鎊（約364億美元）。今年1月聯合利華曾出價500億英鎊求購Haleon，但當時GSK以價格過低為由回絕，令外界對Haleon上市後市值寄予高度期望。

儘管18日Haleon市值低於聯合利華收購價，但Haleon執行長麥克納馬拉（Brian McNamara）仍看好公司前景，預計中期未來營收年成長率可達4％至6％，高於產業平均範圍3％至4％，主因是旗下兩款處方藥可望在四年內轉為成藥，且公司也將拓展線上銷售及新興市場。