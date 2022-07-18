俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道北溪一號預計21日結束每年例行維修，但歐洲各國政府擔憂，俄國為了報復西方制裁可能無限期延長此管道關閉時間、不願恢復供氣。此舉恐導致歐洲經濟命脈天然氣供應遭到切斷，同時加劇西方與俄羅斯之間衝突。

莫斯科當局先前已將北溪一號天然氣輸送量減少至原本的四成，理由在於西方制裁導致俄國送往加拿大維修的渦輪機設備遭到扣留，而這可能影響到北溪一號後續供氣。

外媒引述消息報導，在北溪一號渦輪機完成維修後，加拿大17日已用空運將修好的渦輪機運往德國，之後將由負責提供服務的德國西門子能源公司（Siemens Energy）將設備運至俄國。

德國政府認為，一旦渦輪機送抵俄國後，莫斯科方面便沒有理由限制北溪一號供氣。若一切順利的話，渦輪機從德國運至俄國約需5～7天，預計7月24日送達，後續準備工作約需3～4天。

加拿大政府與德國經過數周協商後，決定給予俄羅斯臨時制裁豁免。加拿大總理杜魯道表示，這是一個「非常艱難的決定」。他表示，加國制裁針對的是普丁與其同黨，並不想傷害歐洲盟國與其民眾。