萬魔聲學1More宣布推出全球最小的主動降噪真無線耳機ComfoBuds Mini迷你豆，萬魔聲學表示，ComfoBuds Mini一亮相便榮獲日本最大的視聽設備獎2022 VGP大獎，建議售價3,290元，即日起上市。

萬魔升學表示，ComfoBuds Mini外觀輕巧圓潤，降噪耳機常見的大尺寸一縮再縮，單邊耳機重量僅有3.7克、耳機腔體僅17x13mm，內建的主動降噪以雙耳共四個聲音接收麥克風，融合DNN （深度神經網路學習），搜集並分析環境噪音，能夠完整保留語音細節的同時消噪，即使在環境喧囂的戶外街頭，也可以清晰通話，降噪深度最多可達40dB，並有強降噪、弱降噪、抗風噪、通透四種模式可以選擇。

而在音質上，萬魔聲學表示，ComfoBuds Mini搭載雙磁路設計的石墨烯動圈單體，由獲得四次葛萊美獎的錄音師Luca Bignardi調校，確保全頻段低失真與自然平衡的音質，具備入離耳偵測功能、支援藍牙5.2，通過IPX5 防水等級試驗，夏日炎炎運動汗濕、天氣微雨都可使用，另外，耳機充滿電可支援6小時聽歌，搭配充電盒續航可達24小時，而且耳機還支援快充和無線充電，充電10分鐘即可聽歌90分鐘。