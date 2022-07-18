高盛上季營收、獲利下滑 23:342022/07/18 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球央行升息讓市場環境轉向保守避險，嚴重衝擊投資銀行業績。儘管市場動盪趨使投資人調整資產配置，讓高盛交易部門業績成長，但投資金融部門業績下滑，導致上季（4到6月）營收年減23％至118.6億美元，獲利更跌至28億美元，與去年同期相比銳減47％。 宜特第二季營收 同期新高 中美利差擴大 陸2～5月外資狂撤破千億美元 化肥行情居高不下 東鹼、惠光營運蓄勢推進 #全球 #部門 #億美 #高盛 #季營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美光發布2022年度永續經營報告 19:442022/07/18 財經 中研院：高通膨風險 2022年台灣經濟成長下修至3.52％ 12:242022/07/18 財經 北京捐5千萬美金 助世銀疫情基金 04:102022/07/18 產業財經 貿協祕書長林芳苗月底退休 王熙蒙將接任 11:332022/07/18 財經 股債平衡 瞄準全球優質龍頭 04:102022/07/18 財經要聞 野村新視界－戰機與反全球化 04:102022/07/18 投資理財 「提前買回」非投資等級債 成震盪行情資金避風港 10:582022/07/18 財經 應對全球高通膨 陸學者喊話激發民企投資信心 11:302022/07/18 兩岸 烏克蘭政府爆大規模叛國行為 澤倫斯基開鍘2高官 08:382022/07/18 國際 太平山翠峰湖環山步道 獲授證全球首條寧靜步道 20:262022/07/18 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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