全球央行升息讓市場環境轉向保守避險，嚴重衝擊投資銀行業績。儘管市場動盪趨使投資人調整資產配置，讓高盛交易部門業績成長，但投資金融部門業績下滑，導致上季（4到6月）營收年減23％至118.6億美元，獲利更跌至28億美元，與去年同期相比銳減47％。