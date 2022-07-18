巴基斯坦海軍向大陸訂購的第2艘054型巡防艦「帖木兒號」(PNS Taimur)在6月底於中華滬東造船廠交艦，7月初開始返國服役，通過了台灣海峽後，已在香港停靠休息。

香港的軍事迷在港口裡看到一艘054型的巡防艦進港，舷號262清楚可辨，確定是巴基斯坦海軍的帖木兒號。

巴基斯坦向大陸訂購4艘054型巡防艦，首艦圖赫里勒號(PNS Tughril)在今年1月交付，帖木兒號是2號艦。

054型滿載排水量4100噸，具有防空、反艦、反潛多重功能，具有32套垂直發射單元，可以攜帶紅旗16型中程防空飛彈與反潛火艦，艦舯有2套4聯裝鷹擊83反艦飛彈，總共8枚。

該艦既然已在香港停靠，顯然前幾天剛剛經過台灣海峽，而國內媒體並沒有特別關注。台灣很常把各國的軍艦通過台灣海峽做成新聞，要是美國 、日本軍艦通過就會特別高興，做出各種額外解讀，而大陸軍艦通過則要罵上幾句，也是各種額外解讀；如今大陸製作的巴基斯坦軍艦通過，卻是毫無反應。軍艦航行台海並不少見，平常心面對即可。