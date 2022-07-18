隨著科技進步，許多家電已成為生活中不可或缺的必需品，不過家電擺放位置也相當有研究，命理師雨揚老師就點出，如果電視、電風扇、冰箱、冷氣、飲水機的位置擺放錯誤，恐誤觸禁忌、影響運勢。

1.電視避免放地上

電視五行屬「火」，熱氣聚集的地方就容易引起氣場流動，加上電磁波會干擾空間磁場，進而影響居家風水，就位置擺放上，首先不可放明財位，這樣會容易干擾財氣，要選擇通風散熱良好的地方，而靠牆安裝代表有靠山促成貴人緣，幫助事業及財運更加開展。

特別要避免的是將電視放在地上，整天視線往地上看會消磨志氣，如果不想買電視櫃，可用壁掛架來解決，此外電視尺寸不宜過大，電視機越大代表火性越重，容易引起家人情緒急躁，造成家中口舌不斷。如臥房裝有電視機，記得準備一塊漂亮的布，睡覺時把電視罩住，以減少「鏡面煞」。

2.電風扇避免放置財位

電風扇運轉時會產生氣流，因此屬於「動」，需要避免放置財位上，以免吹散財運，假如真的沒地方擺放，可以盡量偏轉方向往下吹來化解。

而廚房爐灶的正對面也是避免擺放電風扇的位置，除了容易造成爐火不穩，影響烹飪效果，甚至有可能引發火災和破財。

除了立扇、座扇外，還有安裝在天花板的吊扇，吊扇安裝位置不可太低，也不宜安裝在沙發或是睡床的正上方，以避免「壓頂煞」，容易對人的神經系統產生不良影響，久而久之，居住者的健康會受到巨大的傷害。

3.冰箱避免靠近灶台、瓦斯爐

冰箱象徵「財庫」，擺放上除了不能面對大門外，也不能離灶台、瓦斯爐太近，靠近火氣不但對冰箱效能造成負擔，而且冷熱相衝，對掌廚者的健康也很不好。

此外，冰箱上不能放小家電，不但會打亂磁場，對散熱也不好，冰箱內部裝填部分五分滿即可，太空代表家裡沒存糧，太滿則是讓錢財無處停流、進不來，可以放一點牛奶或放一些雞蛋，象徵明亮光明的太陽照亮運程。

4.冷氣避免對門、人體吹

冷氣不能對門吹，不僅會把錢財吹出去，還會把人氣給吹跑，再怎麼努力賺錢，錢也留不住，若冷氣位置無法調整，可裝設布簾跟屏風隔開，客廳的冷氣出風口，不可吹向主沙發，會讓坐的人不安穩，也代表靠山不穩，會影響事業運，最好調整位置，讓風向來自側邊。

臥室冷氣應避免直接對人體吹，及避免吹向人會長時間停留的地方，例如：床頭和床尾，吹向頭部會影響睡眠品質，導致工作上易做出錯誤判斷，吹向腳則會影響健康。

5.飲水機出口避免對著大門

家電原則上屬「火」，飲水機則有「水、火」兩種元素，擺放時記得要選靠牆及通風的地方，而風水中「水」為財，因水能使氣聚，所以飲水機也是一種明顯的財位，飲水機的出口不宜流向居家大門，容易出現花錢像流水一樣，有去沒有回。