烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣定居多年，目前就讀大學三年級，放暑假的佳娜近期悄悄現身機場，飛到馬來西亞放鬆心情，不忘曬出崩壞照逗樂粉絲們；她15日在個人Youtube頻道更新，上傳與日本女星小百合的合作影片，兩人互換穿搭風格，畫面十分性感。

佳娜開頭就大讚小百合是她見過最辣的日本女生，更讓對方在現場對著鏡頭扭動蜜桃臀，直呼她的穿衣風格「一直穿很少，就是完全沒有衣服」；兩人準備換衣，小百合準備了一件藍色貼身洋裝給佳娜，由於該服裝前面沒有任何亮點，乍看之下就是一件普通的洋裝，讓佳娜有些失望，直到小百合把洋裝翻到背面，才看見小心機在服裝背面挖了很大一個洞，佳娜試穿服裝時沒有穿內衣，直呼：「沒有帶胸貼，所以我的奶頭跑出來」，更當著小百合的面撫摸身體，讓小百合害羞到急問：「這個可以播出嗎？」

而佳娜準備了一套小背心給小百合，不過上衣的玄機在背心的兩片布是可以掀開的，同時還讓擁有性感蜜桃臀的小百合穿上黑色皮褲，更加凸顯她的完美曲線，可愛中又有性感。小百合準備的第二套服裝讓佳娜自嘲：「穿上去可能會很像妓女」，佳娜穿上後能明顯看到褲子的兩側大挖洞，如果是穿著內褲就會走光，同時上半身就是一件小Bra，露出渾圓線條，畫面非常香豔。

兩人互動十分逗趣，讓許多粉絲敲碗期待下一集「兩人各種反應超有趣的」、「兩人各種反應超有趣的」、「邊流鼻血邊看影片」、「國民女朋友小百合，國民大老婆佳娜」、「賞心悅目」