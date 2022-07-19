香港「南華早報」引述一名知情高層消息人士的說法報導，中國已向法國總統馬克宏及德國總理蕭茲等歐洲領袖發出邀請，於11月在北京會見中國國家主席習近平。
「南華早報」（South China Morning Post）報導，中國也對義大利總理德拉吉（Mario Draghi）及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）發出邀請。
據報導，馬克宏（Emmanuel Macron）、蕭茲（Olaf Scholz）、德拉吉及桑傑士都尚未決定是否接受邀請。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110718
香港「南華早報」引述一名知情高層消息人士的說法報導，中國已向法國總統馬克宏及德國總理蕭茲等歐洲領袖發出邀請，於11月在北京會見中國國家主席習近平。
「南華早報」（South China Morning Post）報導，中國也對義大利總理德拉吉（Mario Draghi）及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）發出邀請。
據報導，馬克宏（Emmanuel Macron）、蕭茲（Olaf Scholz）、德拉吉及桑傑士都尚未決定是否接受邀請。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110718
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