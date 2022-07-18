交通部前部長林佳龍投入新北市長選戰，針對染疫離世的孩童「恩恩」一案，揚言若當選市長要公布真相，以此對新北市長侯友宜下戰帖；林佳龍18日深夜在臉書發表長文，以「真相與品格」為標題，引洪仲丘案及日劇《太陽不西沉》為例，揚言檢驗權力者的品格，並對體制的缺失發起挑戰，引發網友熱議。

林佳龍18日深夜以「真相與品格」為標題發文寫道：「昨天因為恩恩爸沒有受邀出席新北市政府祈福法會，媒體問了我看法。在這樣的脈絡下，我也回答了，如果我當選市長，將會公佈恩恩案的真相。因為我相信對恩恩家人來講，追求真相比辦不辦祈福法會，更為重要。」

他提起當年的洪仲丘案：「每一次社會發生類似事件，追求真相是必然的，這代表我們的社會有是非，重視公義。今天社會之所以引發兩極化的歧見，追根究底，是一個權力者沒有在第一時間以『責任』進行了解，以『誠信』面對社會，因此才導致社會撕裂。恩恩爸不過是一個規矩的上班族，沒有任何一個平凡的老百姓，會希望走向對抗政府的路，這是何其辛苦的事，這也讓我想起洪仲丘案。」

林佳龍揚言檢驗權力者的品格：「真相出現前經常是謊言先行。當權力者掌握真相，對社會揭櫫事實，便是基本義務，這個過程，社會也會檢驗權力者的品格，跟危機處理的態度和能力。這個事件，原先我跟大家一樣，只是從旁關心。但今天我參與選舉，要透過民主程序成為一個權力者，被問及相關事件時，我認為必須對人民展現立場。」

他舉日劇一位少年為了枉死的母親奮戰的故事為例：「很久以前有一部日劇，叫做《太陽不西沉》，那個孤單追求真相的少年最後在他內心問著在天國的母親『媽媽！我的奮戰妳覺得如何？』但是，枉死的母親再也無法回應他。母親之死，讓他看見權力者的傲慢，還有官官相衛的腐敗。」

林佳龍對體制的缺失發起挑戰：「今天，恩恩爸爸追求真相的過程，社會關心之所以該持續關心，不僅僅是因為同情，或者不讓他孤單，而是他不放棄追求真相的身影，不斷要我們看見體制的缺失，還有要權力者面對自己的價值觀，以及在私利和公益之間的拔河會做出怎樣的抉擇。」

他強調：「恩恩案已經是我們無法忘記的不幸事件。這次，台灣社會若能再次反思關於對『誠實』與『品格』的重視，台灣人的集體意識才能再向上提升，恩恩的離開也才能轉換成社會的大愛。且讓我們一起祈福，就從誠實的面對彼此開始！」