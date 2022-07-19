克里姆林官幕僚告訴記者，俄羅斯總統蒲亭、土耳其總統艾爾段明天在伊朗首都德黑蘭會談時，將就烏克蘭穀物出口進行商討。

路透社報導，俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國可望於本週稍晚簽署協議，目的在恢復從烏克蘭穿越黑海輸運穀物。自從俄羅斯於2月下旬出兵烏克蘭以來，烏克蘭穀物出口幾乎全面受阻。

普丁（Vladimir Putin）、艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）明天將就敍利亞危機進行商討。3個國家都軍事介入敘利亞。

克里姆林宮（Kremlin）首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天指出：「將與艾爾段商討烏克蘭穀物輸運議題…我們準備好繼續沿著這條路努力。」

自從俄羅斯開始對烏克蘭進行所謂「特別軍事行動」以來，至今仍是烏克蘭農產品出口主要管道的黑海就遭到封鎖。

烏克蘭和俄羅斯都是全球巿場上的主要小麥供應國。俄羅斯也是肥料出口大國。而烏克蘭還是葵花籽油重要生產和出口國。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110718