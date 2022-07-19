演藝圈打響名號、生存都不容易，不過其中總有人能夠特別吸引粉絲關注。一名網友表示，知名職業女棋士黑嘉嘉是唯一不靠奶，靠著才能成為女神，直呼「不靠奶的只有黑嘉嘉吧」。沒想到有人指出，其實黑嘉嘉不只才能驚人，胸前也超有料，「要靠奶也是很有本錢的」！

原PO在Dcard發文分享看法，「不靠奶的只有黑嘉嘉吧」，表示黑嘉嘉是真正意義上靠自己的才能打出知名度，且氣質非凡讓人感覺像仙女，反觀許多靠身材優勢出寫真集的「女神」，以及一些希望胸前小一點、不想靠身材優勢紅的，「把這些所謂女神，拿去對比黑嘉嘉，到底哪個打的贏阿…？」

對此，許多網友紛紛回應「女生也很喜歡她欸，很有氣質，講話也很可愛，重點是有實力真的很厲害」、「她好適合當明星氣場可以！」、「黑嘉嘉，永遠的神」、「我完全不會圍棋，但她的YouTube頻道每個影片我都看完了，真的是很討喜的人」、「好歹他是世界級的七段職業棋士，跟女網紅格局不一樣吧…」。

有人指出其實黑嘉嘉胸前也有超兇猛武器，只是選擇平時包緊緊。（翻攝自黑嘉嘉 Joanne Missingham臉書）

不過也有人指出，其實黑嘉嘉身材也極具優勢，「要靠奶也是很有本錢的」，不少人得知後紛紛驚呼「我的小腦袋突然停止運轉」、「更尊敬了，有本錢靠奶但不靠奶真的清流」、「上天開了一扇窗怎麼另一扇門也是開的！太喜歡了」。