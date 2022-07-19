喜歡棒球的朋友們相信都有注意到美國職棒 (MLB) 賽程安排上大致可分為二大時段，一個是在美國時間的晚上 (台灣時間的早上7)，另一個則是在美國時間的下午 (台灣時間的凌晨)，這樣的時間上安排有沒有什麼特別的原因呢?各球隊在不同時段出賽時的表現會有差異嗎?今天利用這個機會來跟大家談一談。

從MLB球隊下午或晚上的表現差異看投注眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

一般來說MLB絕大多數的比賽都是安排在美國晚上的時間，方便美國民眾下班後可以攜家帶眷到場觀賽，這個時間大約是我們台灣早上6點多到10點多左右，但是也有一些比賽會安排在美國下午的時間，主要是方便比賽結束後球隊有較多的時間可以移動到下一場比賽的城市，這個時間大約是我們台灣凌晨12點多到4點多，這樣的比賽在美國星期日的下午特別的多，這也造成台灣星期一早上6:45投注站開門後可供投注的賽事相對的少。

MLB賽程安排說明

至於各球隊在不同時段(美國晚上或下午)出賽時的表現我們可以從統計表中看出，多數的球隊無論是在晚上還是在下午比賽戰績排名都差不多，但少數有一些球隊則是有很大的差別，例如整體戰績排名第8的勇士在晚上比賽的勝率排名高居第2，但其下午比賽的勝率則大幅下降到第23；另外還有整體排名第6的藍鳥在晚上比賽的勝率排名第5，但其下午比賽的勝率排名也只有第14;可見勇士及藍鳥顯著擅長晚上的比賽。但也有球隊反過來顯著擅長下午的比賽，例如整體戰績排名第13的光芒在晚上比賽的勝率排名只有第16，可是其下午比賽的勝率排名則是高居第4;以及戰績排名第17的天使在晚上比賽的勝率排名只有第21，但是下午比賽的勝率排名則上升至第10。

美國職棒大聯盟戰績排名統計表1

美國職棒大聯盟戰績排名統計表2

這樣的統計結果也告訴我們在衡量球隊戰績表現的時候，除了看整體戰績排名外，還要看出賽時段的戰績表現，有助於提高運彩投注的命中率，提供大家參考。