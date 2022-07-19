俄烏戰爭在2月底爆發，歐美各國為了牽制俄羅斯總統普丁的行動，紛紛發動全面性的經濟制裁，原先外界預期俄羅斯無法撐太久，但至今已將近半年，俄羅斯絲毫沒有屈服跡象，有專家分析，俄羅斯靠著龐大的外匯存底與黃金、非常低的外債及經濟自給自足等三方面，抵禦制裁造成的經濟衝擊。

Business Insider報導，俄羅斯為何能抵擋西方國家的猛烈制裁，美國銀行家協會（ABA）經濟研究員Veronica Carrion表示，普丁將俄羅斯經濟塑造成一個堡壘，藉此抵禦外界的攻擊。

報導提到，俄羅斯長期以來都在做準備，首先，俄羅斯一直擴充外匯存底與黃金，數據顯示，在入侵烏克蘭前，俄羅斯擁有世界第五大的外匯存底跟黃金，總價值約6300億美元。

儘管受到制裁，俄羅斯損失約一半的資產，但他們依然持有大量黃金，尤其他們是世界第二大的貴金屬生產國。

此外，俄羅斯在過去幾年一直在清償債務，甚至有專家笑稱，「普丁對借錢過敏」，布魯金斯學會哈欽斯財政與貨幣政策中心高級研究員Gian Maria Milesi-Ferretti也表示，「過去八年來，俄羅斯積極清償債務，擺脫對外國資本的依賴。」

截至2021年底，摩根大通估計俄羅斯積欠約390億美元的外債，對比希臘在2021年欠了2775億美元的主權債務，其實相當低。俄羅斯整體國債也僅占GDP的17%，遠低於許多已開發國家的三位數，美國國債占GDP的130%。

最後，俄羅斯一直來都希望經濟能盡量自給自足，金融機構Loomis Sayles高級分析師Hassan Malik則說，俄羅斯是世界上少數幾個可以自給自足的國家，他們是原油、小麥及天然氣的生產國。

儘管如此，俄羅斯經濟還是處在相當嚴峻的狀態，國際基金貨幣組織在報告中提到，今年俄羅斯經濟將萎縮8.5%，明年會再下降2.5%，這是1991年蘇聯解體後，最大的跌幅。