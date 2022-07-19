台北市的中古公寓普遍屋齡老舊，一名網友在PTT發文表示，台北市區大部分房子都是集合式老公寓，居住起來毫無生活品質可言，而且房價並不便宜，他直言，北市老房子的價格都能在桃園、新竹、台中或高雄市區買新公寓了，好奇詢問「住台北生活品質屌打外縣市是屌打在哪？」其他網友則認為，住在台北市的「工作機會」、「生活機能」、「交通方便」，這3大優點是其他縣市無法取代的。

該名網友以「住台北老公寓有啥生活品質可言？」為題發文指出，台北市區大部分房子都是集合式老公寓，房子擁擠殘破，很多沒有電梯、缺乏管理，一些素質不佳的居民還會製造髒亂破壞環境，他認為住起來根本很痛苦，不解為什麼有人想在台北市買中古公寓產品。

其他網友則表示「生活品質在你使用台北的設施和商業活動，然後又不用擔心太晚回不了家」、「台北那種房子的生活機能超強的好嗎」、「北漂仔這麼多是有原因的」、「離公司近、小孩學區好」、「說真的，就業機會、交通方便」、「為了地點把一切犧牲」、「台北就是最棒的公設」、「出門即捷運，生活機能超棒」、「時間就是金錢，能比別人多睡一個鐘頭就是生活品質」、「光交通跟生活機能就贏偏鄉」、「生活機能超好，根本完勝中南部的荒涼」。

也有網友認為「台北市容的直接破壞者，那些鐵窗超醜」、「鐵窗檢討了二十多年，還是繼續裝」、「街景真的很糟」、「住在這種北部老舊鳥籠，生活品質是能好到哪」、「還是中南部新房子舒服」、「台中應該比台北好多了」。