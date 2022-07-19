年底九合一大選腳步接近，其中六都市長之戰更是焦點，而朝野兩大政黨提名候選人大體底定。資深媒體人陳國祥表示，「國民黨領先四都，其他顯示也多半領先，除非拿出奇招或是出現奇蹟，民進黨這回選舉可能跟上回一樣遭遇重挫」，引發討論。

依《美麗島電子報》的報導指出，陳國祥受訪分析「這回選舉民進黨似已敗相顯露」，雖然現在民進黨完全執政，但近四年前的地方公職選舉上，卻盡是國民黨的天下，縣市長獲得15個縣市，民進黨只有5個；同時縣市議員選舉國民黨獲394席，民進黨只有238席。陳國祥說，這次蔡英文總統為了避免歷史重演，因此卯足全力提名自認最有勝算的人選，結果以北部的三都來看，所提人選爭議都很大，勝算都不高。

他說，首先是民進黨台北市提名陳時中，雖然陳時中初期靠疫情掌控績優而獲佳評，但後期因為疫情爆發導致聲望重挫；其次是新北市提名前台中市長林佳龍，但林一開始表明只選台北市長，並已經規劃市政方案，結果卻被蔡英文強迫去選新北市長。最後是桃園市長提名原新竹市長林智堅，陳國祥直言「民進黨的最大破口在桃園」，林智堅以「小英男孩」的英姿空降桃園，不料卻遭爆出碩士論文抄襲風波，真相雖尚在調查中，但多數民意信其為真，因此「北北桃已經形成集團對抗情勢，三都選舉互相牽引，林智堅抄襲事件可能產生外溢效應，拖累北市與新北候選人」。

除了北部三都，陳國祥也點名台中，民進黨提名的立法院副院長蔡其昌，目前民調落後國民黨現任市長盧秀燕一大截，因此民進黨恐怕只能在綠底鐵票的「台南」和「高雄」勝出，不過因為國民黨這兩都提名的人選都不弱，恐會為市議員選舉帶來裙帶效應。最後陳國祥認為，現在「民進黨選情不樂觀是確定的」，陳國祥指出，首先是民進黨執政績效不彰，從中央到地方，勾勒的願景多數不能兌現，許多民眾對其執政能力懷疑。

再來又因為通貨膨脹肆虐，導致台灣民生物價暴漲，中下階層民不聊生，加上執政傲慢，讓民進黨的選情更是雪上加霜，陳國祥也提及，民進黨一直以來擅長宣傳的空戰，但地方選舉主要是組織韌性的較量，國民黨這次的組織網絡仍然比較盤根錯節，因此「目前聲勢落後的民進黨要彎道超車恐不容易」。