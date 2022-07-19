千萬別小看星星之火！有男子因為凌晨喝了1杯豆漿，導致他隔日早上在睡夢中「夢到想尿尿」，便趕緊起身去上廁所，當他踏出房間時，聞到刺鼻的燒焦味，往2樓一看，竟然濃密的白煙從廁所飄出來，他趕緊衝去廁所將火滅熄，後來查看了之後，發現疑似是家人抽完菸，未把菸頭的殘餘火花澆熄滅，而導致悶燒起火。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示今天早上在睡夢中「夢到想尿尿」，因此，而提早起床，也慶幸還好沒真的尿在床上，就當他要準備去廁所前，踏出房門突然聞到刺鼻的燒焦味，趕緊往家中2樓看去，發現濃密的白煙廁所飄了出來。

男子因為「夢到想尿尿」，驚醒之後聞到燒焦味，趕緊衝去廁所滅火救了全家。（翻攝自Dcard）

男子嚇到趕緊衝下樓查看，竟然發現廁所的垃圾桶燒了起來，便趕緊拿馬桶旁的噴水器把火澆熄，所幸只有垃圾桶裡燒起來，並沒有燒到其他地方，他心想應該是家裡的人抽菸沒把菸頭完全熄滅，因此燒起來，也回想著幸虧凌晨喝了1杯豆漿，因為尿急起床，不然家裡可能就燒起來了。

文章一出，網友紛紛留言表示「看完我決定每天宵夜買杯豆漿喝了」、「幸好沒事」、「未熄滅的菸蒂真的很危險！不要小看」、「建議還是要裝偵煙器」、「國小的時候隔壁班同學就是因為家裡未熄煙蒂導致火災去世的」、「煙蒂真的要注意」、「太扯！真的要督促有抽菸的家人菸頭熄滅再丟進去」。