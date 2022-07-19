微信（WeChat）被網路專家稱為「超級應用程式」，在全球有超過12億以上的用戶，大陸上絕大部份的手機使用者都使用它。過去曾多次被質疑過度收集用戶訊息，資訊安全維護不佳，被西方很多國家列為極不安全的應用程式。最近又有使用者發現自己手機上微信對CPU的佔用率高達156%，再次引發微信程式安全的疑慮：它在你不知情的狀況下都做了些什麼？

在中國大陸上最多人使用的應用程式莫過於微信，它是騰訊公司2011年推出的中文多功能傳訊、社交媒體和移動支付整合的超級應用程式，大陸以外的微信用戶使用也多半是因為有大陸的親友或工作對象必須用它來聯絡。微信在中國崛起時機正是手機應用程式與相關商業活動快速發展之際，它除了包含了一般民眾生活上所有與網路相關的應用範圍外，連政府部門與公共事務也大量依賴它。

微信（WeChat)是騰訊公司2011年推出的中文多功能傳訊、社交媒體和移動支付整合的超級應用程式，大陸以外的微信用戶使用也多半是因為有大陸的親友或工作對象必須用它來聯絡。（圖／路透）

由於微信功能太強，早有許多外國專家懷疑它過度收集用戶訊息，同時可能會將部份敏感訊息提供給大陸官方使用。對於這些質疑，微信公司方始終含糊以對。最近大陸又有網民發現微信長期大量佔用手機上的CPU，再次引起網路上的熱議。這一位名為BigMikey的網友在V2EX網路論壇中表示，他使用微信Play市場版8.0.21版本（WeChat）和女友視頻連線時發現充電很慢，一查進程管理發現微信的CPU佔用率高達156%。他因此在論壇討論區發出質疑：「微信到底想幹啥？」

用於防疫的手機用戶「通信行程卡」就是以微信小程序為平台防疫應用程式，用於管制新冠病毒密切接觸者的隔離時間。（圖／中新社）

網友們也在論壇上做解釋說，佔用CPU百分比是按照單核來算的，如果是同時執行多個程序的多線程（multithreading）情況，就會出現超過100%的佔用率。但網友們的討論似乎沒有得到什麼結論，僅僅一個聊天視頻之所以會佔用這麼高的CPU資源，可能是在後台運行的服務太多，包括語音識別、聲紋識別、人臉識別。很多網友也表示自己經常遇到這種情況，手機會嚴重發燙，以致系統變得很卡。如果真要知道原因，恐怕也只能等微信官方來排查。

香港警方最近推出微信官方賬號增設名為「影住駕」的程式，讓市民實名舉報交通違例事項的詳情。（圖／中新社）

網民也知道，如果收集額外訊息是微信有意為之，那要微信排查無異與虎謀皮。現在微信應用的範圍太廣，在中國幾乎沒有可以取代的程式。任何想要成為競爭者的應用程式，在開發之初就會遭到惡意併購，原先要與微信競爭的應用程式將被拆解與吸收而無法上市。

由於它功能強大，在收集用戶所有資料後，便可以知道用戶需要什麼、有多少日常現金流動、吃什麼、買什麼、與誰往來，它所知道有關於你的訊息比枕邊人、家人、同事或政府都多，在微信的數據庫中，你是完全透明的，它知道的甚至比使用者本人都多。

大城市居民社區的居委會都以社區群組做為聯絡與發布通告的渠道，包括做核酸檢測或領取物資發放。（圖／新華社）

當然，所有的政府或網路企業都會收集民眾資訊，但不同的地方在於西方國家政府與企業收集民眾資訊有法律規定，過度收集個人資訊要冒著違法的風險，執行者可能會丟官、賠償或甚至判刑下獄。但在中國情況完全不同，中國政府有完全的權力可以獲得所有民眾的任何訊息。

大陸上即時偏遠到西藏拉薩，用餐吃羊肉也是用微信支付，這種便利的電子支付讓很多大陸民眾引以為傲。（圖／新華社）

微信收集了民眾的資訊後，完全沒有能力阻擋中國政府取得任何他們想要的訊息。而除了政府的要求之外，微信自己也在濫用這些資訊用於營利。微信不支持用戶端加密，在國際赦組織對常用的16款即時通訊服務的安全排名中，微信與該公司的早期產品QQ，於滿分100分當中獲得0分，也就是墊底。它被網路專家列入不應該使用的黑名單，也不受安全專家的推薦，美國政府也因此禁止微信在國內應用程式市場上架，也不支持民眾使用微信的全部功能。他們推薦諸如WhatsApp、Telegram、Signal等提供用戶端加密的程式，如果因某些原因必須使用微信，建議透過俗稱翻牆軟體與 VPN。

微信除了會對發送訊息進行言論審查，其程式也有後門可以予許第3方服務讀取使用者發送和接收的訊息。有些研究人員認為，微信可能內含間諜程式，它可以收集使用者的資料，更改安全設定，甚至在未經用戶許可的情況下下載其他應用程式。加拿大於2020年曾發表一項研究指出，微信不只針對中國境內使用者進行內容審查，還會監控海外使用者的通訊內容。因此，在中國以外使用微信仍然存在資安風險。

大陸開發的智能垃圾分類回收機，使用者投入垃圾後可通過智能系統稱重獲得環保金，積攢一定數額後可在微信提現。（圖／中新社）

專家建議，對這樣一個有高度資安風險的程式，最好的避風方式就是「不要用」，如果一定要用，必須十分謹慎不要透露敏感訊息、注意不要給予程式聯絡功能以外的權限，或是更換特定手機使用。如果不用，最好把程式刪除，網上搜索一下就能很快獲知刪除的方式。雖然從申請到完全刪除需要60天，但這麼做不只保護個人資訊安全，也會保護你的親友的資訊安全。