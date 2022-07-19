「鬼鬼」吳映潔與禾浩辰因四年前因合作真人秀節目《閨蜜的完美旅行》假戲真做爆出愛的火花，還多次被媒體直擊返回同一住處，已有同居之實卻始終未曾認愛，僅以「好朋友」來交代兩人關係，戀情成為公開的秘密。不過先前時報周刊CTWANT獨家報導他們四年感情已經結束，7月2日也直擊鬼鬼與阿本及其他友人一起打羽毛球，分手後有好友陪伴，看起來並不寂寞。

鬼鬼忽然向地上歪過去，不知是否在做瑜珈。（圖／本刊攝影組）

幾個動作做完鬼鬼一副累癱的樣子靠在牆邊。（圖／本刊攝影組）

7月2日下午兩點多，禾浩辰與任容萱出席信義區百貨公司的快閃活動，直到四點多結束，由工作人員引領離開現場。而同一時間，剛分手的前女友鬼鬼在板橋的運動中心與好友阿本一起打羽毛球，五點半時阿本和友人在場上打球，鬼鬼則坐在場邊發呆休息，時而滑手機、時而放空發呆，也會做做瑜珈拉筋伸展動作，這也使她的身材變形；當阿本休息陪她聊天時，鬼鬼立刻又回到活潑開朗的模樣，笑容無比燦爛。

鬼鬼與阿本在球場一旁聊天，笑到樂不可支。（圖／本刊攝影組）

阿本與鬼鬼一前一後離開運動中心。（圖／本刊攝影組）

六點半左右，鬼鬼與阿本離開運動中心，取車返回台北市，停好車後第一站便是到燒肉店飽餐一頓，席間鬼鬼對著阿本做出像是撒嬌的可憐表情，加上她在球場時的模樣，看來正在經歷療傷自癒的過程。飽餐後，兩人順便在附近的服飾店閒逛，晚間九點多他們各自挑選了自己喜愛的產品後，一起走到停車場取車，阿本開車送鬼鬼回到內湖住處，結束這場好友之約。

運動完阿本與鬼鬼前往燒肉店飽餐一頓。（圖／本刊攝影組）

吃飽後兩人在附近的服飾店閒逛購物。（圖／本刊攝影組）

鬼鬼近期因實境節目《來吧！營業中》人氣高漲，也在《原子少年》中擔任飛行導師，工作邀約不斷，即使不談戀愛，生活仍多采多姿十分忙碌，日前與炎亞綸直播，兩人的話題百無禁忌，炎亞綸要求鬼鬼直播洗澡，結果鬼鬼真的配合脫掉上衣，露出香肩，讓炎亞綸嚇到大喊：「不要再脫了！」本來就十分鬼靈精怪的鬼鬼，沒有愛情的牽絆後，尺度似乎變得更大了。

禾浩辰日前出席活動，臉型明顯消瘦表情怪異。（圖／本刊攝影組）

鏡頭來了禾浩辰仍相當敬業擺出招牌笑容露出可愛酒窩。。（圖／本刊攝影組）

反觀禾浩辰，雖然在出席活動時露出笑容，對粉絲比手指愛心，還為鬼鬼在《營業中》前期被罵「公主病」緩頰，並說：「她就是很自然表現出她的模樣，不會裝模作樣。」心情看似相當平靜，但臉龐憔悴，還在IG限時動態PO出不少悲秋傷春的文字，包括「如果這輩子找不到你，下輩子找」、「現在的狀態是沒有很快樂，但又沒有不快樂，就慢慢治癒自己」，不禁讓人聯想是否因正值情傷而影響心情，才會如此低落。

禾浩辰近期在限動發了一些負面文字紓壓。（圖／翻攝自IG限動）

鬼鬼與言亞綸在直播時尺度大開大露香肩。（圖／翻攝自IG直播）

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