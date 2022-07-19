熱浪來襲使法國今天度過艱苦的一日，吉倫特省森林大火持續延燒，許多居民與動物被迫撤離，其他山區也出現大規模野火。不少城市出現創紀錄高溫，巴黎預計明天氣溫將再攀升。

南歐熱浪來襲，法國今天更是渡過艱困的一日，不僅西南部吉倫特省（Gironde）大火延燒進入第7天，許多地區也出現野火，包括鮮少發生祝融之災的地區。

其中包括北部的不列塔尼區（Bretagne）菲尼斯泰爾省（Finistere）爾黑山區（monts d’Arree）森林大火，已燒掉超過150公頃面積，情況緊急。

法國藍色電台（France Bleu）報導，西南部朗德省（Landes）今天下午林區也不幸面臨野火災情，2小時內有77公傾樹林付之一炬。

而延燒將近一週的吉倫特省兩大野火已燒毀超過1萬5000公頃森林，迫使周邊1萬6000位居民撤離家園。1700名打火兄弟不分晝夜在極端高溫下努力控制火勢，相當辛苦。

鑑於火勢，政府今天不僅再度撤離1萬6000人，更在下午宣布撤離周邊的賽馬場與阿卡雄盆地動物園（Le zoo du Bassin d’Arcachon）。

上千隻動物緊急出逃，猶如「諾亞方舟」。法國動物園協會（AFdPZ）主席厄尼（Cecile Erny）表示，獸醫與照護員從該區各動物園陸續趕來，帶來交通工具、運輸籠與獸醫器材，以參與這次的撤離行動並確保動物安全，「這是一次特殊行動，相關人員大規模動員」。

法國媒體指出，情況並不樂觀，由於風勢助長，今天晚間火勢還可能轉大。拉泰斯特德比什鎮（La Teste-de-Buch）的8000位居民正在撤離，以避免有毒煙霧威脅。

法媒還形容今天為「年度最熱」，西部許多城市都出現破紀錄歷史高溫，其中又以不列塔尼區氣溫攀升最多，例如布勒斯特市（Brest）下午5時出現攝氏39.3度高溫，根據法國新聞電台（France Info）所做的整理，這比1949年7月12日創下的紀錄高了4度。

法國氣象局（Meteo France）預測，大西洋沿岸城市高溫將於明天告一段落，熱浪會轉向東部以及大巴黎地區（Ile-de-France）移動。換言之，巴黎地區明天氣溫還會飆高，預計超過攝氏40度，但估測不會超過2019年的高溫紀錄。（編輯：陳彥鈞）1110719