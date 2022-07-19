台北市長柯文哲愛將、悠遊卡公司總經理邱昱凱，過去有「網軍頭」稱號，曾因年薪300萬引發不小爭議，市府近日悄悄修改薪資及獎金發放原則，讓悠遊卡公司總經理薪資最多可提高至台北捷運公司同級的2倍，也就是邱昱凱月薪可望從16萬一口氣暴增到32萬，年薪上看400萬。邱昱凱則回應，個人沒有調薪計畫。

柯文哲去年拔擢邱昱凱升任悠遊卡公司總經理，卻爆出邱昱凱年薪300萬爭議。根據2020年北市府訂定「市府主管並捐助成立基金會行政法人，及六大公司董事長、執行長、總經理、副執行長薪資及獎金發放原則」，悠遊卡投控及悠遊卡公司董事長、總經理薪資，不得高於北捷同級人員待遇，當時邱昱凱薪資應比照北捷總經理，同為16.4萬。

交通局原先規定悠遊卡公司董事長、總經理待遇及獎金不得超過北捷董事長、總經理的2倍，但因邱昱凱年薪惹議，去年3月趕緊修正「台北市政府派任或推薦至悠遊卡投資控股股份有限公司及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」，將薪資下修為不得超過北捷同級人員，看似下修門檻，但該「邱昱凱條款」卻可透過「專案核准」方式不受此限。

對於傳出邱昱凱仍可透過「專案核准」方式領高達25萬月薪，悠遊卡公司當時對外表示，內部希望總量管制，邱昱凱年薪將以200萬為上限，若以1年12個月薪加上2個月年終計算，邱昱凱每月最多約可領到14.2萬。

不過，相隔一年，市府今年再度修改「台北市政府派任或推薦至悠遊卡投資控股股份有限公司及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」，將悠遊卡公司薪水放寬到可在北捷同級人員待遇的2倍以內，柯文哲已於7月8日批准、7月11日生效，幫邱昱凱加薪埋下伏筆。

北市議員簡舒培轟，柯文哲開了一個後門，欲幫邱昱凱調薪，但悠遊卡市占率及淨利每況愈下，董事長跟總經理不僅沒有辭職，如今竟還修正辦法，簡直因人設事，原先月薪16萬，現在最多可領到32萬、年薪破400萬，直批柯文哲不演了。

簡舒培質疑，現在修規則讓邱昱凱可以加薪，但這幾年都是市府透過政策在幫悠遊卡公司做業績，包括2020年振興三倍券學生卡、敬老卡加碼，及去年敬老卡1500點數回饋，邱昱凱完全沒實質業績，難道邱昱凱真的是「網軍頭」，對柯文哲有其他的「績效」，才讓柯文哲獨厚他。

對此，邱昱凱則回應，他自己沒有要跟董事會爭取薪資調整的計畫，當初也有承諾市府年薪控制在200萬以內，自去年3月就任以來，一直都維持當初核定的薪資。

悠遊卡公司說明，邱昱凱自2021年3月上任後，固定月薪16萬800元、年薪不超過200萬元，至今未曾調整，北市府修正「台北市政府派任或推薦至悠遊卡投資控股股份有限公司及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」後，亦無爭取調整薪資之打算。