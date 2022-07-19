微軟總裁史密斯（Brad Smith）近日接受訪問表示，美國企業正面臨人才荒的「新時代」。而這意味著：隨著進入美國就業市場的人數下滑，高薪搶人可能成為常態。

史密斯接受路透社訪問時指出，美國每五年就業市場擴增人數，由過去的500萬人減至200萬人，且未來可能進一步減少，而這將影響企業招募人手。

除了人口結構因素外，政府疫情期間給予援助、民眾擔憂染疫與照顧孩童等需求，都導致美國目前勞力短缺情況。微軟高層表示，他們已提高工資爭取人才。