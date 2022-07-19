美國通膨居高不下、房貸利率不斷攀高，不僅導致許多民眾打消購屋念頭，更拖累美國建商信心跌至疫情爆發初期以來最低。

據全美住宅建商協會（NAHB）18日公布的最新數據顯示，7月建商信心指數從上個月的67點降至55點，創下2020年5月以來最低，且連跌7個月。但建商信心指數超越50點即代表市場展望正向。

7月數據不僅低於經濟學家預估的中值65，下跌12點更是1985年此數據成立以來的史上次低。上次記錄是2020年4月暴跌42點，當時美國因防堵疫情實施封鎖措施。