年底新竹市長選戰引發各界關注。一份最新網路民調顯示，民眾黨的高虹安以42.2%看好度，大勝國民黨林耕仁的23.0%、民進黨沈慧虹的14.5%。大批網友盛讚新竹市摒棄非藍即綠的選擇，不愧是高智商、高收入的代表，更有人直言：「沈慧虹被林智堅的論文門害慘了！」

《Yahoo!新聞》14日起針對「你看好誰能當選新竹市長？」發起網路投票，昨日（18）正式截止，有超過19400人參與投票。最終結果，高虹安以42.2%看好度奪冠，林耕仁獲23.0%居次，沈慧虹則以14.5%墊底，不知道／沒意見者為20.3%。

該民調另針對「你對新竹市前市長林智堅的滿意度如何？」進行調查，結果顯示，「完全不滿意」者為32.2%居冠、「不知道／沒意見」者為21.7%居次、「不太滿意」有20.2%、「還算滿意」有15.8%、「非常滿意」則僅10.1%墊底。

此結果引發熱議，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》與臉書相關連結留言：「台灣人是該有藍綠之外的選擇了，新竹果然是高智商、高收入的代表」、「蘇貞昌、陳時中被高虹安質詢都乖得像貓，邏輯清晰又犀利」、「民進黨哭哭！沈慧虹行政資歷不錯，理論上沒那麼差，真的是被論文波及」、「沈慧虹被林智堅的論文門害慘了！」