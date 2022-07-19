新冠肺炎疫情尚未結束，確診康復者拿到「無敵星星」也沒用。兒科急診科醫師吳昌騰分享，朋友近日二次確診，距離第一次確診的時間才相隔25天，且二次確診的症狀比第一次明顯許多，除了常見的喉嚨痛與聲音沙啞外，還出現全身痠痛的症狀。由於朋友兩次感染的時間間隔不到30天，也讓他忍不住驚呼怎麼會這樣快。

吳昌騰昨在臉書發文說，朋友早上打電話來說自己二度確診了，而他聽到的第一個反應是「哇！怎麼會這樣快呢？」朋友是男姓，曾打過三劑疫苗（AZ+AZ+Moderna），喜歡從事戶外運動，本身沒有任何的慢性疾病，也沒有免疫缺陷的問題，更沒有抽菸習慣，只有偶爾喝點酒。

吳昌騰指出，朋友在6月22日第一次確診，7月16日第二次確診，中間隔了25天。而且這一次確診的症狀比第一次更明顯。朋友分享說「主任，您臉書寫的那些症狀，我大部分都有！其中喉嚨痛，聲音沙啞，全身酸痛最明顯！」而從電話中的聲音也可聽出來，對方的聲音很沙啞，

吳昌騰日前曾在臉書上分享，這波BA.4、BA.5疫情中，臨床常見5症狀為喉嚨痛、疲勞、咳嗽、發燒與頭痛。另英國研究收集了1萬7500份確診者的數據統計，發現約58%的確診者有喉嚨痛症狀，其他常見的症狀依序是頭痛（49%）、咳嗽無痰（40%）、流鼻涕（40%）、咳嗽有痰（37%）、聲音沙啞（35%）、打噴嚏（32%）、疲勞（27%）、肌肉疼痛（25%）、頭暈（18%）。

吳昌騰說，朋友這次確診的Ct值是18，顯示體內的病毒量是多的，且二度確診距離第一次不滿30天，朋友在7月16日到健保快易通上查詢，雖然有出現他確診的資訊，但他卻一直無法點開自主回報系統，因為每個人只能用一次。經過這幾天的努力以後，才終於收到簡訊告知他可以通報。

吳昌騰認為，再次確診恐會面臨2個問題，首先是 COVID-19重複感染的定義及個案處置原則是否需要滾動式調整；第二就是二次確診的個案是否可以第二次公費治療呢？可以再拿公費的清冠一號？

吳昌騰提醒，再度確診真的有可能發生。大家從疫苗和先前感染中所獲得的免疫力會隨著時間推移而下降，因此「突破性感染」和「再度感染」的情況就是會發生。但目前我們所接種原始病毒株疫苗所產生的免疫力，在面對BA.4、BA.5時，仍然能夠對重症、住院和死亡提供有效保護。

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