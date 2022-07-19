陳時中為投入台北市長選戰，辭去衛福部長和指揮中心指揮官二職位，由薛瑞元接任衛福部長、王必勝接任次長與指揮官，引發輿論熱議。一份最新網路民調顯示，有高達34.0%的民眾對讓王接任「完全不滿意」，同時也有38.1%的民眾對對台灣目前防疫表現「完全不滿意」，而此民調以北部民眾佔51.8%，正好包括陳的選區。

《Yahoo!新聞》昨日（18）針對「陳時中辭職指揮官、衛福部長，交棒王必勝、薛瑞元，你的看法是？」發起網路投票，目前已有超過40800人參與投票。截至今日早上7時30分，在「王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官，你滿意嗎？」部分，「完全不滿意」為34.0%居冠、「不知道／沒意見」為23.2%居次、「還算滿意」為17.3%、「不太滿意」14.4%、「非常滿意」為11.1%墊底。

在「對台灣目前防疫表現，你滿意嗎？」部分，「完全不滿意」為38.1%居冠、「不太滿意」為23.1%居次、「還算滿意」為17.0%、「不知道／沒意見」為15.6%、「非常滿意」為6.2%墊底。

值得注意的是，參與此民調投票者的居住地，以北部（北北基/桃竹苗）最多高達51.8%、南部（雲嘉南與高屏地區）24.6%次之、中部（中彰投）為17.8%、東部（宜花東）為4.5%、離島（金門, 澎湖, 連江）則為1.3%。可見對王必勝接任次長與指揮官，以及對台灣目前防疫表現最不滿意的民眾，正好包括了陳時中的台北市長選區。