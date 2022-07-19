「陳水林金工創藝展」於台中市大墩文化中心登場，66歲陳水林來自烏山頭山區(台南市大內區)，為農家子弟，14歲到台南府城學打金當學徒，從事金工事業已53年，從初期創業小工廠的飾品代工，如今做大盤與店面銷售，事業有成，閒暇之餘以創作為樂，這次展出碗筷、湯匙、茶壺等精緻作品，展期至8月3日止。

創作者陳水林說，41年前以金、銀為原料，製作泡茶用的茶壺與杯盤茶具，從小型泡茶壺至大型煮水壺，還有碗筷、湯匙、敬神明的供杯等。因金、銀茶壺工藝一直缺乏師傅傳承教授，只能靠自己摸索；歷經多次嘗試，才能完成1把夠水準的金銀茶壺，在不斷提升工法與精益求精下，幾年也做樣式獨特且精緻的茶壺。

展覽作品中有多件都是經過比賽得獎的作品。「提梁臺灣黑琵鏤空銀壺」，壺身鏤空做雙層，壺內出水口處有福字的設計，7年前曾獲第8屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽會，中華工藝精品比賽金獎。另有幾樣黃金茶壺作品，每件作品都是精心創作，造型獨特且別緻，不論是陳列欣賞或實際使用皆適宜。

其中「南瓜」造型銀壺，處理上需花相當多的鎚打功夫，擁有俐落具時尚感的紋路，搭配上銀的純厚色澤，即便沒有複雜圖騰的鏨雕，整體仍能呈現出高貴的銀壺之美。從作品中茶壺的壺鈕及手把造型很講究，材料選用高級翠玉做壺鈕，或以黑檀木隼接做為側把，涵蓋了「木目金」、「鍛敲」、「鏨刻」等技法。

陳水林的金工作品，近幾年也常參加各縣市的金工美展比賽，屢屢獲獎。「陳水林金工創藝展」展出作品多元，其碗筷、湯匙、茶壺等精緻金工創作品，將傳統工藝賦予新思維與生活美學，提升藝術創作的層次。帶領民眾認識金工藝術品的精緻特色。