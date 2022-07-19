「情色教主」雪碧日前健康亮紅燈住院，謎片導演圤智雨表示由於整型次數太過頻繁，導致免疫力下降，造成腎跟肝都發炎住院，不禁感嘆：「整型過頭的代價就是這張照片這樣，別僥倖」，沒想到才出院一周，又再度因舊疾復發就醫。

雪碧日前罹患急性腎盂腎炎併菌血症住院，並透露總共花掉8萬多元醫療費，接著向所有人報平安：「希望可以大難不死會有後福，感謝這幾天關心我的好友們，大家要健健康康喲」，未料才相隔一周，她昨(18日)在社群平台曬出手拿藥包的照片，接著表示因為舊疾復發再次就醫，由於發炎指數增加，被醫生告誡要好好休息，腦袋不要想事情，也不要一直持續工作，讓她無奈表示：「能坐就不要站，能躺就不要坐，我真的不想再住院了」，更難過直呼：「為什麼我每年生日都出事」。

由方祺媛發佈於 2022年7月18日 星期一

圤智雨日前曬出雪碧住院的照片，只見她臉色慘白吊著點滴坐在輪椅上，看起來有氣無力，接著透露她因為胃跟腸發炎，加上小便有血就醫，坦言情況不是很理想，更爆料她不僅整個禮拜都在喝酒，還相當愛吃辣，甚至狂吃七顆藥減肥排油，更爆料雪碧整型次數太過頻繁，導致免疫力下降，造成兩顆腎跟肝都發炎，藉此呼籲所有人：「整過頭的代價就是這張照片這樣，別僥倖」。

雪碧無奈表示自己每年生日都出事。(方祺媛臉書)

雪碧又要住院GG了 非常好，雪碧又要進醫院了 剛出來又要進去 所以7/25雪碧的評審之位要換人了 要換誰呢？ ㄚ，我想找郭鬼鬼 Angela 郭鬼鬼請問妳有興趣代替雪碧來跟李妍瑾ㄧ起當評審賞鳥嗎？ 我是圤智雨，雪碧身體真的爛 由戲引子 圤智雨發佈於 2022年7月18日 星期一

眼見雪碧又出狀況，讓原本邀請她擔任AV選拔評審的謎片導演圤智，立刻在臉書發文：「雪碧又要住院GG了，非常好，雪碧又要進醫院了，剛出來又要進去，所以7/25雪碧的評審之位要換人了」，接著點名心中替補人選就是人氣很夯的郭鬼鬼，只不過對方尚未做出回應。

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