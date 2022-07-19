半導體驗證分析廠宜特(3289)公布2022年第二季自結合併財報，稅前淨利1.07億元，季增10.25％、年增達近1.82倍，改寫歷史次高，稅前每股盈餘1.47元。累計上半年稅前淨利2.04億元、年增達近1.03倍，改寫同期新高，稅前每股盈餘2.72元。

宜特2022年第二季自結合併營收創9.1億元新高，季增4.14％、年增18.11％。營業利益0.75億元，季減10.65％、仍年增達1.85倍。毛利率26.16％、營益率8.31％，雖遜於首季27.53％、9.69％，但優於去年同期23.42％、3.44％。

累計宜特上半年自結合併營收17.85億元、年增17.45％，營業利益1.6億元、年增達81.79％，雙創同期新高。毛利率26.83％、營益率8.99％，優於去年同期25.49％、5.81％。

宜特表示，受惠IC設計、晶圓代工與設備、IDM廠於消費轉車用晶片驗證、先進製程、先進封裝、第三代半導體、高速運算（HPC）與5G雲端伺服器驗證分析需求，以及旗下封測廠創量、薄化廠宜錦進入穩定營運，帶動第二季及上半年營收同步創高。

展望後市，儘管近期全球通膨升溫導致終端消費者購買力下降，使消費電子產品終端市場充斥不確定性，各品牌廠紛紛去庫存砍單，但也同時加速新品開發計畫因應。不過，雖然半導體客戶陸續下修短期成長預期，但對長期發展仍抱持樂觀態度。

宜特指出，整體車用電子、HPC與5G雲端伺服器需求發展已不可逆，對半導體晶片的數量與規格需求將大增。宜特客戶的驗證分析委案類型陸續從手機、電腦、電視全力切入車用、HPC、雲端伺服器等領域，期望待景氣落底反轉後，能在新興運用市場占有一席之地。

宜特表示，研調機構預期2026年車用半導體年複合成長率（CAGR）將高達16.5％，2030年電子零件產值將躍增達50％，包括影音系統、環境感知、車內外聯網、電力控制等需求，將使未來汽車在感測元件、功率半導體、AI運算晶片的數量大增。

宜特認為，上述需求長期而言有助驅動半導體產業成長，而宜特在車用驗證領域耕耘已久，市場上高達7成跨入車用領域的半導體廠商皆是公司客戶，車用晶片進行驗證的「複雜度」與「數量」皆遠高於消費型晶片，將驅動宜特後市營運成長。

此外，俄烏衝突爆發後國際能源價格飆升，帶動各國電價紛紛上漲。在減碳省電及降低成本趨勢帶動下，宜特去年底推出的低溫焊接（LTS）驗證，因採用製成可節能40％，近期收到不少客戶詢問委案，預期將會越來越多廠商尋求進行LTS驗證，將成為長期成長動能。

展望下半年，除了車用電子及LTS驗證外，先進製程、先進封裝、第三代半導體的研發開發均未見停歇，宜特材料分析（MA）品質深獲客戶認可，近期接單動能仍佳，並持續擴增開出驗證產能，樂觀看待下半年營運表現將優於整體市場成長力道。

同時，為滿足市場相關研發驗證的龐大需求，宜特下半年在可靠度驗證（RA）、故障分析（FA）等研發驗證產能亦將大幅擴充並持續開出，預期將更能滿足客戶交期需求，加上子公司創量與宜錦的營運大幅改善下，對後市整體營運表現樂觀看待。