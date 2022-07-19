台灣指數公司公布「公司治理100指數」成分股今年定期審核結果，新納入的成分股計有台聚(1304)、華夏(1305)、亞聚(1308)、台達化(1309)、中石化(1314)、華新(1605)、東聯(1710)、中碳(1723)、永豐餘(1907)、中鋼(2002)、中鴻(2014)、豐興(2015)、台橡(2103)、藍天(2362)、義隆(2458)、華新科(2492)、裕民(2606)、華航(2610)、萬海(2615)、長榮航(2618)、晶豪科(3006)、智原(3035)、群創(3481)、敦泰(3545)、大聯大(3702)、台塑化(6505)、南茂(8150)、統一實(9907)、中鼎(9933)、信義(9940)等30檔股票，這項審核結果將於7月19日生效。

台灣指數公司指出，「公司治理100指數」於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標(每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名)等過程。