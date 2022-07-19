今年7月起，桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市等六縣市，正式實施「囤房稅」，台灣房屋根據財政部110年度的房屋稅縣市個人歸戶資料，統計六縣市受囤房稅影響的人數，六縣市當中，桃園市因原本非自住住家即採單一稅率2.4%，所以僅持有5戶以上者受新制影響，影響層面為六縣市最低；台南市亦因持有1戶「非自住住家」仍維持1.5%稅率，所以衝擊對象僅限2戶以上的屋主；其餘四縣市的民眾，只要持有1戶以上「非自用住家者」，都是囤房稅的潛在加稅對象，總計六縣市共約14.5萬人受影響，房屋稅負恐隨囤房稅上路增加。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在今年7月六縣市囤房稅上路之前，已有台北市、宜蘭縣及連江縣實施囤房稅，根據財政部資料，全台已施行囤房稅的九縣市，合計囤房人數約28.5萬人，如果將草案仍在審議中的新北市納入計算，十縣市的囤房人數約36萬人，佔全台約800萬屋主的4.4~4.5%左右，且各縣市認定囤房族時，僅能針對在該縣持有的房產數量來評斷，故同一位囤房族，在各縣市統計時可能會被重複計算，且部分多屋族不排除為公益出租人，因此影響人數有限。根據六縣市地方政府的預估，今年囤房稅上路後，明年六縣市的合計房屋稅收，可望增加約10~11億元，對地方財政不無小補。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，囤房稅的課稅範圍以「非自住住家」為主，所以持有3戶以內自住房屋的民眾，並非政策的加稅對象，因此不須過於恐慌。而以新竹市持有五戶的非自住屋主為例，單一間房屋稅率從1.5%增至2.4%，若過去某間房屋稅年繳1萬，明年起就是1.6萬，比之前多繳6成稅金，攤除至各月，等於每月多負擔500元，在置產族眼裡仍是可承受之重，因此對於整體房市應該不至於掀起拋售潮。由於跨縣市的非自用房屋，不在累計範圍，因此不排除未來大戶會朝多縣市佈局，分散風險，也降低稅負。

陳定中表示，持有多戶非自住房屋的納稅人，若欲規劃節稅，除了可將資產平均分散在家族成員名下外，也可考慮以「公益出租人」的身分來節省稅金，因公益出租人的房屋稅比照自用住宅，享有1.2%的優惠稅率，加上近年租金上揚，出租房產的租金受益可期，對名下擁有多戶住宅的包租公、包租婆而言，不失是囤房稅政策下的雙贏節稅管道。