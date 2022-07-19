天使「二刀流」大谷翔平將不會在本周明星賽展現二刀流身手了，大谷翔平19日透過翻譯表示，他預計要在23日對戰勇士登板先發，所以不適合在20日的明星賽登板。「我將在明星賽後的首戰投球，中間只能休兩天，我把例行賽的優先度排在明星賽之上。」

大谷翔平是去年美聯的先發投手與第一棒打者，寫下大聯盟歷史新頁，他投了1局無失分拿下勝投。當時大谷在明星賽結束後第4場才回來投球，這次的休息時間太短，他考慮之後決定放棄。

本季打擊成績顯然不如去年，但是大谷的OPS+（標準化攻擊指數）仍有135，同時因為投球表現極佳，他的WAR（勝利貢獻值）高達4.9仍是美聯之冠，其次是洋基賈吉（Aaron Judge）的4.4。以現在的情況，打擊方面要追上全壘打王賈吉肯定是很難了，大谷後半季爭奪MVP的本錢就要看他在投手丘上的成績。

大谷翔平本屆明星賽仍然擔任第一棒，排在他後面的正好就是賈吉。美聯先發投手為光芒左投麥克拉納漢（Shane McClanahan），國聯先發是道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）。雖然打過很多次明星賽，這只是柯蕭首次擔任先發。大谷翔平說：「我從高中就看柯蕭投球了，他能保持巔峰這麼久真是驚人。」柯蕭也稱讚大谷是個難以置信的球員，對於棒球比賽貢獻良多。兩人生涯8度對決，大谷沒有擊出過安打。