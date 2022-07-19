祖雄來台發展10年，曾因壯碩結實的身材被封為「同志天菜」，在參加《WTO姐妹會》時結識了烏克蘭美女佳娜，去年還遭周刊直擊倆人前往摩鐵開房，一待就是3小時，近日感情更是昇溫，被爆料他似乎帶著佳娜返回馬來西亞見家長。

祖雄於七月初在臉書po文，在兩年多後終於重新回到家鄉馬來西亞，打算放空好好放空。然而《鏡周刊》接到爆料，表面上為回鄉之旅，但其實是帶著佳娜回去見家長。而從祖雄和佳娜在社交平台po出的照片看來，發現兩人確實都在馬來西亞，而且吃著同款大餐。

祖雄與佳娜同為離鄉背井的來台打拼的藝人，在雙方有共同背景下，兩人感情有了交集，且自從被拍到一起上摩鐵後，更開始在公開場合放閃，去年還曾拍到佳娜在捷運上車廂內環抱著祖雄，今年2月兩人還結伴甜蜜環島，感情緊密令人稱羨。

祖雄與佳娜感情穩定，時常出遊。(圖/祖雄IG、佳娜IG)

祖雄因主持三立節目《愛玩客》出道，多年前曾跟俄羅斯女友安妮交往，分手後在遇上佳娜，雙方因此一拍即合。如今祖雄帶著佳娜回家見父母，顯見他對這段感情十分認真。