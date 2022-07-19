小編今天（19日）精選5件不可不知的國內外財經大事。壽險業遇到大麻煩，傳出金管會發現10家壽險業者的利率宣告會議出現缺失，有意開鍘利變保單，這也讓壽險業者剉咧等。

【1】開鍘利變保單 10壽險剉咧等

金管會保險局罰鍰下半年上「大菜」。據了解，已有至少十家壽險公司收到陳述意見通知，要求說明違反利變保單宣告利率平穩機制的原因，保單簽署精算人員及投資人員亦被要求交出地址，即要開罰及寄罰單的前奏，保險局有意十家一起罰，一次說明清楚、畫出紅線。

【2】業績蜜糖遭盯上 保險業哀求別罰

利變保單有助降低壽險業平均資金成本、拉高資本適足率（RBC），且未來接軌新清償能力指標（ICS）時，可用美元利變保單降低目前幣別錯置風險，壽險業視為2026年1月1日之前的業績「蜜糖」，因此哀求金管會此次「不要開罰」，或只要限制犯規保單就好，以免影響下半年及未來三年的業績。

【3】有線電視 大打寬頻上網價格戰

暑假一向是影音收視高峰，有線電視業者大打一波寬頻上網價格戰。北都將於8月父親節檔期祭出120Mbps上網449元低價，中嘉主打120Mbps寬頻上網+數位有線電視月付999元，凱擘及台灣大旗下台灣大寬頻主推1Gbps上網月付849元。台數科1Gbps寬頻上網限時優惠每月999元，大豐電主推360Mbps上網500元。

【4】力積電目標價 外資大砍

力積電法說會釋出下半年展望保守的看法，公司經營層承認，已有客戶寧願支付違約金，以減緩庫存壓力，毛利下修循環預期將持續到明年第二季。摩根大通降評力積電至「劣於大盤」，新目標價由58元下修至30元。

【5】美晶片法案卡關...半導體業擴產 觀望氣氛濃

針對半導體產業的補助議題，美國會政治角力不斷，令晶片法案前景不明，這些動輒數百億美元的建廠計畫更是懸而未決，廠商們殷殷企盼國會通過520億美元的晶片生產與研究獎勵方案，才會針對大規模擴產作出承諾。